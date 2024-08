Il biglietto caro di Madonna per la festa a Pompei, la versione del Parco archeologico: «Da lei maxi-donazione per i ragazzi e poi solo un rinfresco»

I vertici del Parco archeologico di Pompei provano a smentire le voci sulla festa di compleanno della cantante. Madonna avrebbe fatto davvero una visita privata agli scavi, ha assistito all’esibizione di un gruppo di ragazzi del posto impegnati in un progetto finanziato per l’anno prossimo da lei e poi ha potuto festeggiare.

Sarebbero state una trentina le persone selezionate da Madonna per la sua «visita privata» agli scavi di Pompei nel giorno del suo compleanno. Il 16 agosto la cantante avrebbe festeggiato con tanto di buffet al Teatro Grande, come ha riportato il Fatto quotidiano. Ma rispetto alle voci dei giorni scorsi che parlavano di un party da 500 persone, i progetti della cantante si sono drasticamente ridimensionati. Alla fine ci sarebbe stato un compromesso con il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, che ha accompagnato la cantante durante la visita agli scavi, che comunque ci sarebbe stata prima della festa.

L’esibizione dei ragazzi di Pompei

Dai vertici del Parco archeologico di Pompei spiegano che la cantante ha voluto fare una donazione a favore del sito Unesco. In occasione della gita culturale con festa, Madonna ha incontrato un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al progetto «Sogno di volare». Si tratta di un’iniziativa del Parco che coinvolge le scuole locali. Madonna ha deciso di finanziare il progetto per tutto l’anno 2024/2025 con la sua fondazione «Ray of Light». Un obolo da 250 mila euro, che aiuterà a sostenere il percorso creativo dei ragazzi, che culmina con la messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande.

Il rinfresco

Durante la visita, prima della festa, Madonna ha dovuto assistere anche a una prova del lavoro dei ragazzi all’uscita della Casa del Menandro. Poi la visita è passata alla Casa dei Ceii, per finire al Teatro Grande, dove i vertici del Parco archeologico confermano che la sera del 16 agosto ci sono state anche performance artistiche e un rinfresco. «Sogno di volare, il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei – spiega Zuchtriegel – ringrazio di cuore Madonna per la sua generosità, visione e umanità, che sarà una grande fonte di ispirazione per andare avanti. Da Madonna le ali per Sogno di volare e per i ragazzi che vi partecipano, un bellissimo regalo che ci ha fatto nel giorno del suo compleanno».

