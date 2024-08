Il piano di addio di Vannacci alla Lega, il suo partito esiste già: pronto alla festa nazionale a Viterbo

È un’email di un fedelissimo del generale Roberto Vannacci a scatenare le indiscrezioni sull’imminente nascita di un partito dell’eurodeputato leghista fresco di elezione. I sospetti sulla nuova manovra del generale partono dall’email dell’ex tenente colonnello della Folgore, Fabio Filomeni, già presidente del comitato culturale «Il mondo al contrario». In occasione degli auguri di Ferragosto ai simpatizzanti, Filomeni aveva scritto: «Forza Generale, siamo con te e siamo pronti per una nuova avventura politica».

Il partito esiste già

A far crescere I sospetti che Vannacci possa mollare la Lega dopo aver incassato il seggio al Parlamento europeo c’è anche il dettaglio dello statuto di un partito che già esiste. Si chiama «Europa Sovrana e Indipendente», il cui statuto e regolamento sono identici a quelli del comitato «Il mondo al contrario», nato assieme al primo libro del Generale. E lo stesso è anche il presidente, il fedelissimo Filomeni.

Vannacci: «Hanno paura di un mio partito»

Nella Lega, Matteo Salvini ha più volte allontanato l’ipotesi che il Generale potesse allontanarsi dalla Lega. Rassicurazioni legate soprattutto ai malumori interni, con chi da tempo sospetta che Vannacci volesse usare il Carroccio «come un taxi» per ottenere un seggio al Parlamento Europeo e lanciare la sua carriera politica. Di amici nel centrodestra il Generale ne ha pochi, di certo non in Forza Italia dove il senatore Maurizio Gasparri un giorno sì e l’altro pure non manca di attaccarlo. «Non escludo nulla – aveva commentato Vannacci pochi giorni fa in radio – resto nella Lega fintanto che i miei principi saranno sovrapponibili con quelli della Lega. Anche ipotizzando per assurdo che io possa fondare un partito, vedendo questi signori che hanno così paura del sottoscritto, ciò vuol dire che un eventuale partito Vannacci riscuoterebbe grande condivisione».

La festa a Viterbo

La strada pare segnata, visto che qualcosa si muove anche a livello organizzativo. Secondo il Messaggero, il partito di Vannacci sarebbe pronto all’esordio a Viterbo, dove ci sarà la prima festa nazionale «Noi con Vannacci». Il 19 e 20 settembre i simpatizzanti e fedelissimi del Generale si ritroveranno per contarsi nel centro sportivo in strada Bagni. A organizzare l’evento sarebbe Umberto Fusco, ex senatore leghista fino al 2022, poi passato in Forza Italia e finito oggi nello staff del generale.

