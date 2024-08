Collegno, ottantenne spara alla moglie davanti a tutti e poi si suicida. L’anziana muore poco dopo la corsa in ospedale

Non ce l’ha fatta Anna Lupo, la donna alla quale, stamani a Collegno (Torino), il marito ottantenne, Francesco Longhitano, aveva sparato dei colpi di pistola prima di togliersi a sua volta la vita. Il decesso si è verificato nell’ospedale di Rivoli, dove l’anziana 82enne era stata portata d’urgenza. L’agguato a colpi di pistola, riporta oggi Repubblica Torino, si è consumato alle 11 di stamane davanti al municipio. Longhitano ha sparato due colpi contro la moglie con una pistola che non risulterebbe regolarmente denunciata. Sull’aspetto dell’arma sono ancora in corso gli accertamenti disposti dal pm. L’uomo è morto, la donna era rimasta ferita gravemente salvo poi morire poco più tardi. «Ho sentito il primo colpo. Qualcuno urlava: ‘Mi hai rovinato la vita’. Allora mi sono affacciata al balcone – racconta a Repubblica Maria Di Biase, 65 anni – ho visto lei in terra, lui con la pistola in mano. Le ha detto: ‘Alzati’. Poi ha sparato ancora e quindi si è suicidato». «Ero a casa – racconta Angelo Ciaccio, 59 anni al quotidiano – Ho sentito dei colpi, poi il silenzio. Le sirene di polizia e carabinieri: è una tragedia». Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo rilievi e i militari di Rivoli. Al lavoro anche gli specialisti della Sis, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo operativo provinciale dell’Arma.

Leggi anche: