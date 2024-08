Finalmente Elon Musk risponde sul cybertruck di Kadyrov: «Siete così idioti da pensare che lo abbia regalato?»

«Sei davvero così idiota da pensare che io abbia donato un Cybertruck a un generale russo?» . Elon Musk risponde così a un utente, su X, dopo giorni di silenzio, in merito a un video, che circola dal 17 agosto, dove si vede presidente ceceno Ramzan Kadyrov ringraziarlo per aver ricevuto una Tesla Cybertrack dal magnate. Una vettura che il ceceno promette di spedire per una «missione speciale», avendoci attaccato sopra una mitragliatrice.

«Elon, grazie! Vieni a Grozny, ti accoglierò come il più caro ospite! Non credo che il nostro MAE russo sarà contrario a un viaggio del genere. E, naturalmente, stiamo aspettando i tuoi nuovi sviluppi che contribuiranno al completamento dello SMO», ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram. «Sulla base di caratteristiche così eccellenti, il cybertruck sarà presto inviato nella zona del Distretto Militare Nord-Est, dove sarà richiesto in condizioni adeguate. Sono sicuro che questa “bestia” porterà molti benefici ai nostri soldati», ha spiegato infine il ceceno. Quella di Musk non è proprio una smentita completa. Nega la donazione e risponde solo con un mero post su X dopo che per giorni gli utenti gli hanno chiesto chiarimenti in merito.

Leggi anche: