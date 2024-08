Naufragio a Palermo, il racconto della madre della bimba di un anno: «Per due secondi l’ho persa poi l’ho tenuta stretta a me»

«Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l’ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L’ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta». È il racconto di una dei sopravvissuti al naufragio della barca a vela Bayesan, avvenuto nelle prime ore del mattino del 19 agosto, al largo di Porticciolo (Palermo). A causare l’affondamento dell’imbarcazione è stato il maltempo che si è abbattuto sulla costa. La donna, di nome Charlotte, è madre di una bimba di un anno e ha raccontato all’Ansa gli attimi del disastro.

«È stato terribile. In pochi minuti la barca è affondata»

È successo tutto in poco tempo. «È stato terribile. In pochi minuti la barca è stata investita da un fortissimo vento ed è affondata poco dopo», racconta Charlotte che era salita sulla barca a vela insieme al marito, oltre che alla piccola, ad alcuni parenti e ai colleghi di una società di Londra. Ora la donna, con una leggera escoriazione curata con dei punti, si trova insieme alla bimba all’ospedale Bambini di Palermo. Ma la mente torna a quegli istanti dove poco poteva fare la differenza tra la vita e la morte: «In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra». «Sia i genitori che la bimba stanno bene dal punto di vista clinico sono assistiti da psicologi perché molto scossi. Hanno vissuto un’esperienza traumatica», spiegano dall’ospedale. I sanitari hanno messo in contatto madre e figlia con il padre, ricoverato in un’altra struttura. Nel reparto, chiariscono i medici, verrà messa a disposizione una stanza per riunire la famiglia nelle prime 24 ore. I tre verranno in seguito trasferiti in albergo.

In copertina: ANSA/IIgor Petyx / Facebook / Perini Navi I In alto a sinistra l’ultima foto scattata alla barca, in alto al centro una foto dall’alto del modello della barca, la Bayesian della Perini Navi e Barca a vela affondata a Porticello sette dispersi, Palermo,19 agosto 2024

