Raid di Israele in Libano, colpiti depositi di armi di Hezbollah: le esplosioni a catena squarciano la notte – Il video

L’esercito israeliano ha colpito questa sera nuovamente siti che sostiene siano collegati a Hezbollah in Libano, in profondità nella valle della Bekaa. Ad essere colpiti in particolare sarebbero stati alcuni depositi di munizioni nella zona di Baalbek. Le immagini presto circolate online mostrano in effetti una serie di impressionanti esplosioni secondarie dopo la prima, potente, sul sito preso di mira. Segno, fanno notare utenti e media israeliani, che nel o nei depositi colpito c’era un gran numero di armi – forse razzi o missili. Le autorità israeliane, dopo lo strike, hanno dato istruzioni ai cittadini delle città del nord di restare in vicinanza dei rifugi in previsione di una possibile risposta da parte di Hezbollah, di cui sin qui non si ha notizia. Nelle scorse ore, fa sapere il Jerusalem Post, l’aeronautica israeliana avrebbe colpito anche nelle aeree di Deir Qanoun e di Taybe, nel sud del Libano, prendendo di mira unità di Hezbollah che preparavano nuovi attacchi allo Stato ebraico.

