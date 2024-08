Rimini, violenza sessuale di gruppo su una 16enne: avrebbe assunto droga. I sospetti sul giro di prostituzione minorile via web

La minorenne è stata abbandonata in strada da due uomini e ha chiamato il 112

Aveva concordato con due uomini un’uscita insieme la sera prima. Poi avrebbero assunto la droga. Infine, i due uomini l’avrebbero stuprata. È la ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando su un caso di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata ai danni di una 16enne di Rimini. L’indagine è iniziata dopo una chiamata d’aiuto della minore al 112. La giovane, disorientata e spaventata, aveva riferito di essere stata abbandonata in strada da due uomini. La Procura sospetta che dietro il caso ci sia un giro di prostituzione minorile sui social media.

Le indagini

L’inchiesta è condotta dai carabinieri di Riccione e dal sostituto procuratore Davide Ercolani. I militari dopo aver raggiunto la ragazza l’hanno accompagnata in ospedale. La visita ha confermato la violenza sessuale su di lei che però non ricorda niente. La 16enne infatti ha confessato ai medici e ai carabinieri che la sua memoria è offuscata a causa dell’assunzione di droga con i due uomini coinvolti. Come riporta il Resto del Carlino, le indagini svolte finora hanno fatto emergere un giro di prostituzione a cui partecipava la giovane. Gli strumenti utilizzati erano i social media e un sistema complesso di pagine nascoste e link. C’era anche un listino prezzi. Gli inquirenti ritengono che il fenomeno possa essere più ampio del singolo caso emerso.

