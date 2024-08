Matteo Salvini smentisce la scissione di Vannacci: «Io e Roberto ci siamo sentiti e ce la ridiamo, il 6 ottobre con noi a Pontida» – Il video

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, apre la settimana di rientro post Ferragosto con una diretta Tiktok, condivisa su tutte le piattaforme social. Parla prima di tutto di traffico e treni puntuali – tornando sulla querelle legata agli orari che il ministro conferma essere stati in stragrande maggioranza in orario – ma la parte più attesa e spinosa riguarda il generale Roberto Vannacci, appena eletto al Parlamento europeo dopo essere stato primo degli eletti nelle liste della Lega (partito in cui si è candidato da indipendente e al quale non è ancora formalmente iscritto).

E al quale sono dedicati molti retroscena dei giorni scorsi, in particolare su La Stampa, circa la sua volontà di abbandonare il Carroccio per fondare un nuovo partito: «A proposito di fantasie c’è qualche giornale che si inventa i partiti di Vannacci. Io Roberto l’ho sentito anche oggi, tra l’altro sarà a Pontida il 6 ottobre, e ce la ridiamo su queste ricostruzioni surreali che hanno la credibilità di Topolino». E ancora, a proposito del raduno di Pontida, Salvini specifica che «sabato 5 e domenica 6 e ci sarà Roberto Vannacci, con la lega e non con altri, mettetevi il cuore in pace. L’anno scorso l’hanno insultato aiutandolo a vendere il libro, quest’anno si inventano altro. Gli italiani gli hanno dato mezzo milione di voti e farà tanto per la Lega».

Leggi anche: