Tel Aviv, attentato fallito: uomo ucciso in un’esplosione. Terrorista o criminale? Le indagini

Un’esplosione ha svegliato Tel Aviv la sera di domenica 18 agosto. La polizia israeliana in coordinamento con lo Shin Bet, agenzia di intelligence per gli affari interni, sta indagando sulla deflagrazione che ha ucciso un uomo e ferito un passante. La vittima sarebbe il presunto attentatore, un uomo sulla cinquantina che un video mostra camminare per le strade della città con un grosso zaino sulle spalle. Una fonte di polizia, come riporta Haaretz, rivela la pista su cui gli inquirenti israeliani sono al lavoro: «La nostra premessa di base questa mattina è che si sia trattato di un attentato».

L’obiettivo: una sinagoga o un centro commerciale

«Forse il terrorista aveva pianificato di andare in una sinagoga lì vicino o forse in un centro commerciale», ha spiegato il comandante della polizia del distretto di Ayalon Haim Bublil. Quindi un tentativo di attentato come l’ultimo che ha colpito la città israeliana, nel 2006. Allora per un attentato suicida rivendicato dalla Jihad Islamica palestinese morirono 11 persone e 70 furono i feriti di un’esplosione in un ristorante. Per gli investigatori non è ancora del tutto chiaro se l’esplosione è stata intenzionale o se l’ordigno è deflagrato prima del tempo. Forse per un malfunzionamento. La carica della detonazione, dalle prime ricostruzioni, è stata quantificata in diversi chili. Per capire qual è la natura dell’attentato, se di natura criminale o terroristica, sarà fondamentale ricostruire l’identità ancora sconosciuta del 50enne e il suo passato. L’esplosione ha ferito solo un passante a bordo di uno scooter, cosa che fa tirare un sospiro di sollievo al portavoce della polizia Eli Levy: «Qui è avvenuto un grande miracolo».

