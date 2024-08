Continua la telenovela tra Alice Campello e Alvaro Morata: «Avvistata in lacrime per strada a Madrid, forse era al telefono con lui»

La rottura è ancora recente. Poco più di una settimana fa il calciatore appena approdato al Milan Alvaro Morata e l’influencer italiana Alice Campello avevano comunicato la loro separazione con un post su Instagram. La fine di una storia che aveva sorpreso tutti anche perché fino a qualche giorno prima pubblicavano foto insieme. Ma l’indiscrezione che arriva da Madrid vedrebbe una Campello disperata, tanto da piangere per strada. A rivelare l’episodio è il giornalista spagnolo Javier de Hoyos che durante il programma De Corazon ha raccontato: «È scoppiata a piangere in mezzo alla strada davanti a tutti. Molte persone l’hanno potuta vedere. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere».

Leggi anche: