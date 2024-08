Firenze, patente scaduta, guida con quella del fratello gemello. Multato dopo un incidente

Ha cercato di evitare un controllo della polizia municipale a Firenze ma è stato fermato e multato per oltre 2.800 euro. Il trentenne straniero, alla guida di una suv ora sotto sequestro, era senza assicurazione e con la patente del fratello gemello. L’episodio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è avvenuto ieri mattina.

Il giallo del suv senza assicurazione e quel documento con lo stesso cognome

A fermarlo alcune pattuglie del reparto della municipale di Rifredi impegnata in un posto di controllo in via Forlanini che aveva intimato al mezzo di fermarsi. L’uomo inizialmente ha rallentato accostandosi, poi improvvisamente ha accelerato e, procedendo a zig-zag, si è diretto verso viale Guidoni. A questo punto le pattuglie si sono messe all’inseguimento ma la fuga del trentenne è terminata dopo un paio di chilometri in via di Caboto quando ha perso il controllo dell’auto finendo contro un’auto in sosta. Durante i controlli il suv risultava sequestrato a un conducente con lo stesso cognome per mancanza di assicurazione. Ma il 30enne ha poi ben pensato di esibire la patente di guida italiana. Anche lì, stesso cognome, ma i militari non si sono fidati. Hanno chiesto informazioni al Comune dove risiede il titolare della patente. Ed è emerso che l’auto non era mai stata notata nelle strade del paese e che il titolare della patente, persona descritta come tranquilla e collaborativa, aveva un gemello residente a Firenze. Il fratello quindi usava la patente del gemello perché la sua era scaduta.

