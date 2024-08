Piombino, fumo e fiamme sul traghetto: evacuati 274 passeggeri. Tutti in salvo dopo la paura – Il video

Una colonna di fumo usciva fuori dalla fiancata della nave Corsica Express 3, della compagnia Corsica Sardinia Ferries, quando ormai era già partita dal porto di Piombino. Un principio d’incendio era in corso nella sala motori del traghetto che serve la tratta Piombino-Portoferraio, nell’isola d’Elba. Intorno alle 15:30 l’ordine di rientrare nel porto. Le autorità hanno così evacuato dalla nave le 274 persone tra membri dell’equipaggio e passeggeri per poi provvedere alle operazioni di spegnimento. Nessun ferito, ma solo tanta paura per le persone che si erano imbarcate in direzione isola d’Elba. A complicare le operazioni di soccorso è stata l’avaria ai comandi del portellone posteriore perché danneggiati dall’incendio in corso. Sul posto sono arrivati due nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto, tre squadre dei vigili del fuoco, la Guardia costiera, i carabinieri e il personale del 118. In azione anche l’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina. Nel video in copertina e nelle immagini qui sotto le operazioni di evacuazione con i passeggeri che scendono dagli scivoli d’emergenza predisposti dai soccorsi.

