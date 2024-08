Incidente in Val Pellice, bambino di 5 anni muore travolto dal trattore guidato dal cugino. Era il giorno del suo compleanno

Il piccolo è caduto dal mezzo ed è stato schiacciato dalla ruota del carrello che trasportava le rotoballe. Il soccorso disperato in elicottero, ma non c’è stato nulla da fare

Un incidente ha sconvolto questa mattina, mercoledì 21 agosto, la Val Pellice (Torino). Un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato travolto dalla ruota del trattore alla cui guida c’era il cugino. Come scrive il Corriere della Sera, il piccolo sarebbe caduto dal mezzo e sarebbe stato schiacciato dal carrello che trasportava le rotoballe. Inutile il trasporto in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita del capoluogo, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Era il giorno del suo compleanno.

L’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora da capire. I carabinieri hanno però sequestrato il trattore coinvolto nella morte del piccolo. Stando a quanto è stato fatto trapelare, l’episodio è successo intorno alle 10 e 30 nel comune di Villar Pellice, nel Pinorelese. Il bambino di 5 anni era sul mezzo con il cugino più grande che lo guidava. Insieme stavano raccogliendo il fieno e al trattore era collegato il carrello che trasportava le rotoballe. Il piccolo sarebbe allora caduto dal veicolo per poi rimanere schiacciato dal peso di una delle ruote del carrello. Subito è partito l’allarme: il bambino di 5 anni è andato in arresto cardiaco, i medici del 118 arrivati sul posto hanno iniziato le operazioni per rianimarlo. Le manovre sono continuate sull’elicottero giunto in soccorso e proseguite una volta atterrati all’ospedale pediatrico di Torino. Ma il piccolo non ce l’ha fatta, il cuore non è mai ripartito.

