Naufragio Bayesian, l’ipotesi della chiglia sollevata: «Forse un errore umano ha causato l’affondamento»

Una ricostruzione del naufragio di Palermo sul Financial Times punta il dito sulla chiglia dello yacht Bayesian. Più precisamente, sulla chiglia mobile o retrattile (o deriva mobile) montata sulla barca. La tesi è che l’affondamento a Porticciolo sia stato provocato da un errore umano. Secondo i dati del costruttore Perini Navi la chiglia mobile è un sistema che porta all’abbassamento della chiglia fino a 10 metri di profondità. Il documento di Perini Navi fornisce le dimensioni della chiglia in posizione sollevata (4,05 metri) e in posizione discesa (9,83 metri).

Se la deriva fosse stata abbassata completamente l’imbarcazione avrebbe avuto maggiore stabilità. Se invece fosse stata sollevata anziché completamente estesa, ciò avrebbe compromesso la stabilità della barca in caso di vento forte. Per questo il quotidiano britannico ipotizza un errore del comandante. Oppure l’impossibilità di usare la tecnica a causa della velocità della tromba marina: non c’è stato il tempo per abbassarla, perché per completare l’operazione serve almeno mezz’ora.

