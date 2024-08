Incendio a Roma, brucia il «pratone» tra Torre Spaccata e Cinecittà: gravi 4 soccorritori – I video

Un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per le ustioni riportate

Un maxi incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 13 di oggi, mercoledì 21 agosto, nel cosiddetto «pratone»: l’area verde tra Torre Spaccata e Cinecittà Est, alle porte di Roma. Le fiamme, scrive Roma Today, sarebbero partite nella zona tra via Bruno Pelizzi, via Giuseppe Saredo, via Roberto Fancelli e via Filomusi Guelfi per cause ancora da accertare. Le pattuglie della polizia locale hanno chiuso diverse strade della zona. Durante le fasi di spegnimento, quattro soccorritori – un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile – sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio della Capitale in codice rosso per le ustioni riportate.

Il sindaco Gualtieri: «Solidarietà al vigile del fuoco e ai volontari feriti»

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso solidarietà al vigile del fuoco e ai volontari feriti. «Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione ed il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili»: il messaggio del primo cittadino della Capitale a cui fa eco quello del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «Seguo con attenzione insieme ai vertici della ASL le condizioni di salute dei 3 volontari e del vigile del fuoco rimasti ustionati questo pomeriggio. A loro il mio pensiero cui si unisce quello di tutta la Regione».

