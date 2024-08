Roma, anziano becca il ladro in casa intento a leggere un libro: arrestato

Beccato mentre svaligiava un appartamento in pieno centro a Roma ma non con la refurtiva in mano, bensì mentre era intento a leggere un libro. Così un proprietario di una casa, a Prati ha beccato un ladro nella sua abitazione. Il 20 agosto scorso, intorno alle 13, il 71enne al momento del furto era in casa, ha sentito dei rumori provenire da una stanza e, una volta entrato, ha sorpreso un 38enne intento a sfogliare un volume appena rubato. Alla vista del proprietario il ladro è scappato, ma l’anziano ha subito chiamato il 112 e allertato alcuni vicini, permettendo così agli agenti di fermarlo quasi subito. L’uomo è stato fermato poco dopo il tentativo di furto. Il 38enne aveva con sé una borsa con all’interno alcuni abiti firmati. Verrà processato per direttissima davanti al giudice monocratico della IV sezione del tribunale penale di piazzale Clodio.

(in copertina foto di JOSHUA COLEMAN su Unsplash)

