Il gesto di Obama alla convention democratica sulle «dimensioni» di Trump diventa virale – Il video

È diventato virale sui social il gesto che Barack Obama ha fatto durante la convention dem di ieri a Chicago parlando della «strana ossessione di Trump per le dimensioni della folla». Durante il suo intervento, l’ex presidente Usa ha deriso il tycoon per le sue ossessioni: «dai soprannomi infantili alle folle teorie cospirazioniste». Quindi ha concluso con la strana ossessione per «le dimensioni della folla» accompagnando la frase con un gesto della mano che adesso spopola sui social. E quando la folla ha risposto con i “buuu”, Obama ha replicato: «Non fate buuu, votate! Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos, abbiamo visto già quel film e sappiamo che il sequel di solito è peggio», ha incalzato. «Siamo pronti per la presidente Kamala Harris», ha concluso l’ex presidente rispolverando il suo storico motto, “yes we can”, che ha dedicato ad Harris: «Yes she can».

