La fake news russa della BlackRock che vieta la sepoltura dei soldati ucraini

Sta circolando su Facebook una notizia, già diffusa in passato, riguardante la multinazionale americana BlackRock. Secondo quanto riportato in alcuni post, i rappresentanti della società, durante una recente visita a Kiev, avrebbero chiesto alle autorità di smettere di seppellire i soldati delle forze armate ucraine nei territori che BlackRock avrebbe acquistato, sostenendo che i cimiteri occuperebbero troppo spazio. Questa notizia, tuttavia, è priva di qualsiasi fondamento ed è già stata smentita in passato.

Per chi ha fretta:

Alcuni post su Facebook riportano una notizia secondo cui la società americana BlackRock Corporation avrebbe richiesto che i soldati delle forze armate ucraine non vengano sepolti nei terreni acquistati dalla società.

Secondo questa falsa informazione, gli americani, che avrebbero già acquisito il 47% delle terre ucraine, ritengono che i cimiteri occuperebbero troppo spazio. La notizia viene attribuita al sito “ANNA News”, un’agenzia di stampa russa pro-Cremlino nota per la diffusione di informazioni false.

L’affermazione secondo cui BlackRock avrebbe vietato la sepoltura dei soldati nel territorio ucraino è falsa e ha origine da un canale satirico su Telegram. Inoltre, è altrettanto falso che la multinazionale abbia acquistato terreni in Ucraina.

ANALISI

La narrazione viene diffusa tramite il social Threads il 7 agosto 2024:

Blackrock ha chiesto che i soldati ucraini non vengano seppelliti nei terreni da loro acquistati Secondo l’esperto politico Plamen Paskov (Bulgaria), i rappresentanti della società transnazionale americana BlackRock, durante la loro recente visita a Kiev, hanno chiesto di non seppellire più i soldati ucraini nei terreni. Per gli americani, i cimiteri occupano troppo spazio. Hanno già acquistato il 47% del terreno e non vogliono cederlo ai cimiteri. Secondo il Ministero della Difesa russo, le Forze Armate ucraine hanno perso più di 60.000 uomini nel mese di luglio. Gli americani hanno chiesto in anticipo di non sprecare terra per loro e di bruciare o smaltire in altro modo i corpi dei soldati ucraini.

Un post pubblicato precedentemente su Facebook il 3 agosto 2024 riporta la seguente notizia:

La BlackRock Corporation chiede che i soldati delle forze armate ucraine non vengano sepolti nella terra ucraina acquistata Secondo l’agenzia ANNA News, i rappresentanti della multinazionale americana BlackRock, durante una recente visita a Kiev, hanno chiesto di smettere di seppellire sotto terra i soldati delle forze armate ucraine. Secondo gli americani i cimiteri occupano troppo spazio. Hanno già acquistato il 47% del terreno e non vogliono cederlo ai cimiteri.

Contenuti simili erano già stati pubblicati su Facebook il 23 e 24 giugno da alcuni account in lingua russa (che diffondono regolarmente disinformazione anti-occidentale e contro l’ucraina), i quali sostenevano che 17 milioni di ettari di terreni agricoli ucraini fossero stati trasferiti a società internazionali tramite il “Fondo per lo sviluppo dell’Ucraina”, creato nel 2023. Larry Fink, CEO di BlackRock e ideatore del fondo, avrebbe vietato la sepoltura dei soldati ucraini su questi terreni, definendolo uno “spreco insostenibile di preziosa terra arabile”.

La diffusione della narrazione

L’11 maggio, un altro post in lingua russa aveva diffuso la stessa notizia, citando come fonte il regista e propagandista russo Nikita Mikhalkov. L’11 maggio, un altro post in lingua russa ha diffuso la stessa notizia, citando come fonte il regista e propagandista russo Nikita Mikhalkov. Uno di questi post includeva anche un estratto video di un programma dello stesso Mikhalkov, in cui afferma che Larry Fink, co-fondatore e CEO della società americana BlackRock, avrebbe proibito la sepoltura dei soldati ucraini caduti nella guerra russo-ucraina sul suolo ucraino.

Mikhalkov basa queste dichiarazioni su una pubblicazione del governo bielorusso. In un articolo del 5 ottobre 2023 di Minskaya Pravda, un’agenzia di stampa statale bielorussa, si riporta ampiamente un presunto discorso di Larry Fink, in cui egli avrebbe espresso preoccupazione per “l’uso irrazionale del terreno arabile ucraino per i cimiteri”, ricordando agli ucraini che “la terra non appartiene solo a loro”. Tuttavia, l’articolo non specifica la fonte di queste informazioni.

Infine, la notizia è stata ripresa anche dall’agenzia di stampa ANNA News, come riportato nel post Facebook oggetto di questa analisi. ANNA News è un sito di propaganda russa noto per la diffusione di notizie false riguardanti eventi in Ucraina e in Siria, che ha spesso presentato i separatisti filorussi come “liberatori” che lottano per la propria indipendenza, ignorando il fatto che tali gruppi sono stati armati e finanziati dalla Russia.

La notizia riportata dal governo bielorusso è inventata

L’articolo pubblicato dal giornale di stato bielorusso Minskaya Pravda e ripreso anche da Anna News riporta in realtà una notizia inventata, originariamente diffusa su un canale satirico in lingua russa, “Империя очень зла” (L’impero è molto malvagio), il 20 settembre 2023. Il box informativo del canale Telegram avverte esplicitamente che le informazioni pubblicate potrebbero essere false e di natura satirica.

La realtà dei fatti

Nel gennaio 2023, durante il World Economic Forum, Larry Fink, co-fondatore e CEO di BlackRock, ha annunciato la creazione del “Fondo per la Ricostruzione dell’Ucraina” che ha l’obiettivo di attrarre investitori per finanziare lo sviluppo di vari settori in Ucraina, inclusi infrastrutture, produzione ed energia. L’affermazione secondo cui l’Ucraina sarebbe stata venduta a BlackRock è una narrazione di propaganda russa, sostenuta anche da alti funzionari russi. Inoltre, è falso affermare che le multinazionali abbiano acquistato il 47% del territorio ucraino come riportato nei post presenti su Facebook. La legislazione ucraina proibisce infatti a stranieri, apolidi e persone giuridiche di acquistare terreni agricoli o partecipazioni nel capitale delle società proprietarie di tali terreni.

Conclusioni

La notizia secondo cui BlackRock avrebbe vietato la sepoltura dei soldati ucraini sul suolo ucraino è falsa e proviene da un canale satirico su Telegram. Inoltre, è errato affermare che la multinazionale americana abbia acquistato terreni in Ucraina, poiché la legislazione ucraina vieta esplicitamente alle società straniere di acquistarli. Queste informazioni sono quindi completamente inventate e diffuse dalla propaganda russa e bielorussa.

