Sora (Frosinone), capogruppo FdI prende a schiaffi un ragazzo dopo una festa: «Mi ha provocato» – Il video

Prima la minaccia, poi l’aggressione. L’avvocato Federico Altobelli, consigliere comunale di minoranza di Sora (Frosinone), candidato sindaco del centrodestra nella scorsa tornata ed oggi capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha colpito con un schiaffo uno studente di 23 anni, Filippo Mosticone, Segretario cittadino di Gioventù Nazionale, al temine di un’iniziativa musicale dell’associazione «Sorani Fuorisede» che riunisce i giovani della città che hanno lasciato Sora per frequentare gli studi universitari. Nel video dell’aggressione, che ha già fatto il giro del web, l’avvocato – in maglietta e pantaloncini neri – si gira e compie alcuni passi fino a raggiungere un ragazzino riccioluto in maglietta bianca. Gli dice «Tu mia hai rotto i co….» e lo colpisce con uno schiaffo. Il 23enne porta le mani al viso, non reagisce, incredulo dice: «Ma come ti permetti?». Il Consigliere nei giorni scorsi si è lamentato per la loro presenza ed aveva fatto una richiesta di accesso agli atti per verificare le autorizzazioni. L’evento è alla sua terza edizione, raccoglie una grande partecipazione giovanile e in queste serate ha toccato i temi delle dipendenze, dell’occupazione giovanile e della sessualità accogliendo diverse esperienze e scuole di pensiero.

Il 23enne: «Non abbiamo ricevuto scuse»

Il 23enne aggredito si è detto «esterrefatto». «Non abbiamo ricevuto scuse dal Consigliere. Abbiamo altri due giorni per dimostrare che siamo tutto il contrario della prepotenza e aggressività che ci ha colpiti – continua il giovane -, ma ambasciatori di dialogo, incontro, aggregazione, divertimento sano».

Altobelli: «L’ho schiaffeggiato perché ero esasperato, mi ha provocato»

Per il consigliere, che non ha negato l’evidenza, il Parco Valente in cui è avvenuta l’aggressione è diventato «invivibile» per tutta la popolazione della zona a causa dei rumori. Mentre il video, sottolinea Altobelli, «sono venti secondi decontestualizzati, preceduti da una telefonata al 112 con la richiesta di intervenire per far cessare gli schiamazzi alle 4 del mattino dopo una nottata in bianco». E non solo: stando al racconto dell’esponente di Fratelli d’Italia «prima di perdere le staffe c’erano stati ben 4 episodi di provocazione, fatti da uno dei giovani che mi ha insultato ripetutamente». Ma la musica, a detta invece dei presenti, era spenta e i ragazzi stavano pulendo: «Quella degli altoparlanti era spenta – ha replicato l’avvocato -, ma erano accese le radio e c’era chi giocava a basket e chi a calciobalilla. E si continuava a bere. Ribadisco erano le 4 del mattino: inaccettabile», ha concluso il consigliere, sottolineando che si tratta di «un problema di educazione e non politico».

Italia Viva: «Meloni ha qualcosa da dire?»

Nel frattempo, il coordinatore provinciale di FdI, il deputato Massimo Ruspandini, ha chiesto chiarimenti: «Stiamo esaminando il filmato: vogliamo capire il contesto e le premesse di quanto mostrano le immagini prima di esprimerci su un episodio specifico. La violenza non è mai strumento di dialogo e l’avvocato Altobelli finora è sempre stato alfiere del dialogo. Proprio per questo attendiamo prima di prendere una posizione», ha concluso. Sul caso intanto sono intervenuti i consiglieri di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili: «La presidente Meloni ha qualcosa da dire? Prenderà provvedimenti?», si chiedono. «Ci aspettiamo almeno l’intervento del presidente Rocca per censurare – concludono – il comportamento del suo collega di partito».

