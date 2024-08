Sharon Verzeni, sentito di nuovo il compagno Sergio Ruocco. Le coltellate, la telefonata, i testimoni: cosa sappiamo sull’omicidio della 33enne

Nuova giornata di interrogatori al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, è stato sentito per la terza volta il compagno Sergio Ruocco. L’idraulico di 37 anni, che non è indagato per il delitto di Verzeni, è rimasto alcune ore all’interno del comando, sempre senza avvocato. In mattinata, i carabinieri si sono nuovamente recati – con lo stesso Ruocco – nella casa di via Merelli, che rimane sotto sequestro, dove viveva con la 33enne. Gli investigatori erano già entrati nell’abitazione nella giornata di ieri. Un sopralluogo durato meno di 15 minuti, con i carabinieri che «sapevano già cosa prendere», come ha spiegato lo stesso idraulico che li ha accompagnati. «Non vi posso dire cosa hanno prelevato, sono cose riservate. Comunque non hanno preso i pc di Sharon: sapevano già cosa prendere. Sono sereno come sempre e sono a disposizione», ha affermato ieri ai cronisti.

Le indagini, gli interrogatori, le testimonianze

Da quella stessa casa, Verzeni era uscita intorno a mezzanotte per fare una camminata. In via Castegnate, 50 minuti dopo, qualcuno che non ha ancora un nome e un volto l’ha accoltellata per quattro volte: è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I primi a soccorrerla sono stati una coppia in auto e una residente, poi sono arrivati anche alcuni ragazzini in bicicletta, in parte già sentiti dagli inquirenti, e poi i mezzi del 118. Resta da capire se uno dei ragazzi in bici era la persona ripresa da una telecamera come sagoma in zona. La stessa che sarebbe stata vista anche da un anziano residente della zona che dal 14 agosto scorso è indagato per falsa testimonianza.

Ombre e sospetti

Antonio Laveneziana aveva detto di trovarsi quella sera a letto a dormire e di non aver sentito nulla, ma le telecamere lo hanno ripreso mentre fumava sul balcone di casa proprio mentre passava la bici. Lui, pregiudicato pugliese di 76 anni, ha spiegato di avere dei problemi di vista e udito e di non aver comunque sentito né visto nulla. Eppure, stando a una lettera anonima lasciata sul luogo del delitto due giorni fa, qualcuno potrebbe sapere qualcosa. «Caino è chiunque non parli, chiunque non dica la verità. Nessuno può riportarcela indietro ma qualcuno può dare una spiegazione a tutto ciò. Non siate complici di questa brutalità: Sharon è figlia di tutti, è una parte della nostra vita. Chi sa non volga le spalle, non si nasconda, ma abbia il coraggio di dare giustizia a una vita», si legge nella missiva scritta a mano.

L’alibi di Ruocco

Sempre le telecamere, in questo caso attorno a via Merelli, rappresentano l’alibi di Ruocco, visto che la notte del delitto non viene ripreso da nessuna parte. Ha sempre detto – durante i tre interrogatori – di essere rimasto a casa, a letto. Per fare luce sulla vicenda, i carabinieri hanno convocato in questi giorni in caserma anche alcuni colleghi di lavoro della donna, che da un anno faceva la barista in un locale di Brembate, il “Vanilla Food”. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti, proprio com’è accaduto anche per i genitori di Sharon, lo stesso compagno Sergio Ruocco, i genitori di quest’ultimo e altri familiari di Verzeni (la sorella, il fratello e il cognato). Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche alcuni membri di Scientology a cui la donna si era di recente avvicinata.

«Mi ha accoltellato»

Sarebbe stata la stessa Verzeni, quella notte, ad allertare i soccorritori. L’orario della chiamata registrato dalla centrale del 118 è quello delle 00.52 e la barista – stando agli ultimi riscontri delle indagini, riportate dal Corriere della Sera – dice in quel lampo di secondo: «Mi ha accoltellato». Non «Mi hanno accoltellato», come era stato riportato in precedenza. Frase, questa, che potrebbe dare più forza allo scenario di un legame con l’omicida. Ma restano ancora molti, troppi, gli elementi da chiarire.

