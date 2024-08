Telefonata tra Biden e Zelensky, gli Usa promettono nuovi aiuti a Kiev: «La guerra finirà con l’Ucraina libera»

Alla vigilia della giornata in cui si celebra l’indipendenza ucraina, il presidente americano Joe Biden ha voluto fare i suoi auguri all’omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky. Tra i due c’è stata una telefonata in cui l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito al presidente ucraino il sostegno degli Stati Uniti, che si sostanzierà in un nuovo pacchetto di aiuti, economici e militari. Presto, dall’altro lato dell’oceano, arriveranno a Kiev nuovi missili per la difesa aerea e munizioni. «Quando l’invasione senza senso della Russia è iniziata, l’Ucraina era un paese libero. Oggi è ancora libero. E la guerra finirà con l’Ucraina libera, sovrana indipendente. La Russia non prevarrà», ha detto Biden.

Poco prima della chiamata, Zelensky aveva ringraziato pubblicamente – sui social – gli Stati Uniti per aver imposto nuove sanzioni a Mosca. «Sono grato agli Usa per aver imposto ulteriori forti sanzioni contro la Russia, oggi – 23 agosto -. Quasi 400 obiettivi in un nuovo pacchetto statunitense indeboliranno ulteriormente la capacità della Russia di condurre una guerra aggressiva contro l’Ucraina. La pressione sull’aggressore deve essere mantenuta e aumentata costantemente. Ringrazio gli Stati Uniti per la loro leadership in questo importante sforzo».

