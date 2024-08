Arianna Meloni annuncia la fine della relazione con Francesco Lollobrigida: «Resta la stima, ma l’amore è un’altra cosa»

Dopo essere diventata il caso politico agostano – per le presunte attenzioni della magistratura a suo carico – Arianna Meloni conquista le pagine di cronaca anche per la sua vita privata. Che, nella sua condizione di sorella della presidente del Consiglio ed ex compagna del ministro dell’Agricoltura, troppo privata non può essere. La notizia di oggi – 24 agosto – sta proprio in quell’ex: a colloquio con il Foglio, la dirigente di Fratelli d’Italia annuncia di essersi separata da Francesco Lollobrigida. Al telefono con il cronista Simone Canettieri, Arianna Meloni conferma: «Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po’».

Ma, aggiunge, «per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto. È uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione». Visti i ruoli che entrambi ricoprono ai vertici di Fratelli d’Italia, la separazione potrebbe intaccare l’attività politica di ciascuno e del partito? «Il nostro progetto politico va avanti – assicura -, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa. L’affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei quei con la curiosità morbosa», conclude.

