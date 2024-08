Ancona, ciclista 79enne trovato positivo agli oppiacei dopo un incidente. Denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti

Era rimasto coinvolto in un incidente con la sua bicicletta da corsa, in provincia di Fermo, nelle Marche. Trasportato in ospedale ad Ancona, il 79enne era stato sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso, poi anche ai controlli “di contorno”. Dai quali è giunto il riscontro a sorpresa: l’anziano ciclista è risultato positivo agli oppiacei. Inevitabile, a seguire, la denuncia nei suoi confronti per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Oltre all’anziano, nei giorni scorsi i militari della stessa provincia hanno denunciato altre tre persone per lo stesso reato: un 39enne di origine tunisina che guidava una moto dopo aver assunto cocaina; un 44enne dell’Ascolano, anch’egli positivo alla cocaina; un 39enne del Fermano con un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro.

