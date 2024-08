Agrigento, scomparso un bimbo di 7 anni nelle campagne: il buio ostacola le ricerche

C’è preoccupazione per la scomparsa di un bambino di 7 anni: si sono perse le sue tracce intorno alle 18.30 di oggi, lunedì 26 agosto. Il piccolo, di nome Umberto, stava giocando a calcio in uno spazio vicino alla sua casa, ad Aragona, in provincia di Agrigento. La famiglia, che abita in una villetta della contrada Santa Rosalia, una zona campestre, ha allertato le autorità. Diverse pattuglie di carabinieri e vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche, rese difficili dal buio. Non è escluso l’intervento di unità cinofile per rintracciare il bambino, che soffre di problemi di salute. Anche alcuni abitanti della località stanno partecipando alle operazioni di ricerca: a loro è stato chiesto di munirsi di torce prima di addentrarsi nelle campagne.

Leggi anche: