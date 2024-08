Morgan all’attacco della ex Angelica Schiatti dopo la denuncia per stalking: «Fuori di testa in cerca di visibilità, per colpa sua non lavoro più»

Un altro sfogo, sempre sui social, fatto da Morgan – nome d’arte di Marco Castoldi – per lamentare la sua esclusione dal panorama musicale italiano. Il mese scorso l’artista si è visto interrompere il contratto discografico con la Warner e diversi concerti sono saltati dopo che la sua ex fidanzata, Angelica Schiatti, lo ha denunciato per stalking e diffamazione. Oggi – 26 agosto -, in un post su Instagram, scrive: «Ma mi volete spiegare perché se qualunque cantante entra ed esce dalla galera fa figo e lavora e fa dischi e se io vengo semplicemente accusato da una fuori di testa che cerca visibilità io addirittura non posso più lavorare? Questa cosa, ragazzi, non va bene, non è democratica, e non importa se io vi sto simpatico o no, andate oltre, non può essere fatto a nessuno, a nessun cittadino». Gli hashtag che seguono rimarcano il suo punto di vista sulla vicenda: morgancavalcalonta, #italianineltorpore, #malvagiliberivirtuososoccombe, #albademocratica, #bullismodimassa, #smetteteladimobbizzaremorgansietemalvagi.

Leggi anche: