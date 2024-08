Sì, gli Oasis tornano insieme: domani mattina l’annuncio. Reunion prevista a Glastonbury 2025

Stavolta ci siamo, o almeno questo portano a credere gli annunci sulle rispettive pagine social di Liam e Noel Gallagher, nonché quello sull’account ufficiale degli Oasis, da ieri al centro dell’attenzione del mondo grazie alla pubblicazione di una semplice data: «27/08/2024, 8 am». Ovvero domattina alle 8. Un momento che potrebbe rivelarsi uno dei più importanti della storia del pop mondiale: gli Oasis potrebbero tornare a lavorare insieme. Noel si sarebbe convinto, era lui infatti il meno propenso della coppia che ha praticamente creato, e insieme celebrato, il concetto di «brit pop», era lui, 53 anni oggi, come ha raccontato nel documentario Noel Gallagher: Out Of The Now, che nel sedile posteriore di un’auto, dopo l’ennesima furiosa lite nel backstage del festival Rock en Seine di Parigi, ha deciso di rompere definitivamente, si era capito, con il fratello. Secondo quanto riporta The Sun questa reunion, di sicuro la più attesa del mercato discografico mondiale da oltre un decennio, non significa che i due fratelli che, come è noto, mal si sopportano, si siano riappacificati, ma, con grande sorpresa di chi ha azzardato la proposta sul tavolo, i due si sono dimostrati entusiasti all’idea di scrivere questa nuova pagina della loro magnifica storia. E non importa se due giorni fa a Reading, una delle tappe del tour celebrativo del primo album degli Oasis Definitely maybe, Liam abbia dedicato Half The World Away (brano tratto da Whatever) a, citiamo, «Noel fucking Gallagher».

Stavolta ci siamo davvero, è praticamente ufficiale: gli Oasis ritornano, serve solo aspettare qualche ora per sapere dove, come e quando. Al momento le voci che si rincorrono più che un album riguardano una serie di live. Il momento in cui rivedremo per la prima volta sul palco insieme dal 2009 i fratelli Gallagher dovrebbe essere, manco a dirlo da headliner, al prossimo festival di Glastonbury, esattamente 30 anni dopo quell’esibizione che li lanciò definitivamente tra gli astri più luminosi della musica globale. Poi il programma parrebbe prevedere due date in casa loro a Manchester, Heaton Park, e ben dieci concerti allo stadio di Wembley, ovvero il tempio outdoor del rock inglese, il luogo dove sono avvenuti alcuni dei fatti più importanti della cronologia della musica. E di questo fondamentalmente oggi stiamo parlando.

Un annuncio che naturalmente ha mandato in tilt la rete che attendeva questa notizia da almeno 15 anni, un annuncio che secondo quanto dichiarato, sempre al The Sun, Jonathan Shalit , presidente dell’agenzia InterTalent, potrebbe fruttare un’economia che si aggira intorno ai 400 milioni di sterline, almeno 50 milioni ad ognuno dei Gallagher. Questa è la cifra che, a quanto pare, è stata offerta, come anticipo, a Liam e Noel. A questo punto non resta che puntare la sveglia e capire cosa verrà scritto in questo nuovo capitolo di una delle più esaltanti favole della musica contemporanea.

Leggi anche: