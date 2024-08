Palestrina (Roma), auto travolge due ragazze dirette alla chiesa: morta una ventenne

Stavano attraversando la strada per andare in chiesa, quando un’auto le ha travolte: una coppia di giovani di appena vent’anni è stata investita a Palestrina, vicino Roma, nella giornata di ieri, 25 agosto. Una delle due ragazze, trasportata con l’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo, è morta stamattina. L’amica è ferita ma non è in pericolo di vita. Al volante dell’auto c’era una donna di 72 anni, che è rimasta illesa: sarebbe scesa per prestare soccorso. Era visibilmente sotto choc, e avrebbe detto di aver provato a evitare l’impatto ma di non esserci riuscita. Adesso è stata denunciata per il reato di omicidio stradale. Il veicolo, una Renault Scenic, è stato sequestrato. Sul posto, in via Prenestina Nuova, vicino alla Chiesa della Sacra Famiglia (dov’erano dirette le ragazze), sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Palestrina. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso i rilievi del caso.

Leggi anche: