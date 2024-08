I falsi account pro Kamala Harris che sfruttano le fake news per vendere magliette

In questi giorni è stata ampiamente condivisa una falsa notizia riguardo a un video di Lady Gaga contro Trump che sarebbe stato censurato da Elon Musk su Twitter/X. A diffondere questa bufala è stato l’account “Kamala’s Wins 24“, il quale si spacciava per sostenitore della candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca. In realtà, il video non è stato affatto censurato, e l’account, pur possedendo la spunta blu a pagamento, non è collegabile all’attuale vicepresidente americana. Infatti, c’è molto di più dietro questa vicenda.

L’account è attualmente sospeso, dopo che il tweet con la falsa notizia aveva ormai superato 2,5 milioni di visualizzazioni. Non si tratta dell’account Kamala’s Wins, che conta oltre 670 mila follower, ma di uno creato nel luglio 2024, che ha rapidamente ottenuto oltre 70 mila follower.

Come riportato da Conspirador Norteño, “Kamala’s Wins 24” sarebbe uno degli account falsi creati dall’utente sospeso “Emily Winston” (@Emywinst). Durante il 2023, questo utente pubblicava presunte accuse di censura su Twitter per promuovere magliette a tema.

Gli altri account falsi che sfruttano Kamala Harris

Un altro caso riguarda l’account “Kamala_tim_wins“, recentemente sospeso. Risulta interessante notare come il nome dell’account sia stato modificato più volte dal giorno della sua creazione, probabilmente per testare l’attrazione che poteva ottenere dagli altri utenti.

L’account, creato il 30 luglio 2024, inizialmente si presentava come un sostenitore di Donald Trump, usando lo screen name “wins_trump47”. Pochi giorni dopo, il 6 agosto, lo screen name è cambiato in “walzs_wins”. Il giorno successivo, è stato nuovamente modificato, questa volta in “Kamala_tim_wins”, mantenendo questo nome fino alla sospensione.

L’obiettivo è chiaro: creare falsi account legati alle elezioni americane del 2024, in questo caso collegati a Kamala Harris, per promuovere la vendita di magliette a tema. Il servizio utilizzato per la vendita, “Bestusatee,” è lo stesso usato nel 2023 dall’account sospeso “Emily Winston”.

