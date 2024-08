Annamaria Bernardini De Pace approda come giudice di Forum.  «Il mio modello? Santi Licheri»

Annamaria Bernardini De Pace sarà la nuova giudice di Forum. «Era da tempo che mi chiedeva di farlo e ho pensato che era ora», ha raccontato al Corriere della Sera. L’esordio di Bernardini De Pace è previsto proprio per la prima puntata della nuova stagione del programma, in onda dal 9 settembre alle 11, su Canale 5. Questa sarà la quarantesima edizione del format televisivo che oramai ha un pubblico molto fidelizzato. «Ce l’ho nel dna, forse, perché mio padre era magistrato, racconta. Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice. Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti. Del resto, sono una appassionata di trame, quindi mi vedo bene come giudice: la penso come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria. I processi si basano su quella dettata dalle prove, in tv vorrei trovare la strada della verità vera».

«Il mio modello Santi Licheri»

Sa che i contenziosi sono rappresentati: «Sì, ma le storie sono vere. Trovo che Forum sia il programma più intelligente della tv». Bernardini De Pace afferma di avere il famoso magistrato, Santi Licheri, scomparso nel 2010 a Roma, come modello: «Mi piacerebbe succedesse con me la stessa cosa. Santi Licheri è uno dei miei modelli. Gli ho stretto la mano solo una volta, tanti anni fa, a una conferenza a cui eravamo stati invitati…mai avrei pensato…».

