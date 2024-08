Arezzo, festeggia il compleanno al ristorante, ma aggiungono 58 euro per il taglio della torta. La polemica: «Vi sembra giusto?»

Una festa di compleanno, in un ristorante di Arezzo, 13 invitati e poi il conto: con sorpresa. Perché la torta, portata nel locale da una pasticceria della zona e costata 45 euro, ha subito un sovrapprezzo alla festeggiata: 58 euro di taglio e servizio. Un sovrapprezzo, riportato nero su bianco sullo scontrino, che ammonta a quasi il 10 per cento del conto totale. A raccontarlo è stata un’imprenditrice aretina su Today. «Non mi è sembrato normale chiedere così tanto – spiega la festeggiata alla testata – E dire che al momento della prenotazione avevo chiesto ai ristoratori se potessi portare il dolce da fuori e loro mi avevano risposto che non ci sarebbero stati problemi. Ero disponibile a pagare un sovrapprezzo, ma non quasi 60 euro. Quando ho chiesto spiegazioni il cameriere ci ha risposto che da loro funziona così. Abbiamo saldato e siamo andati via». Tornata a casa la donna ha chiesto un parere su un gruppo Facebook locale chiedendo se fosse giusto un simile conto. Inutile dire che lo scontrino ha raccolto una marea di commenti. Il proprietario però, contattato dall’Ansa, precisa che i suoi dipendenti avrebbero dovuto esser meno rigidi.

(foto copertina di Lan Gao su Unsplash)

