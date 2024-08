Elsa Fornero perde le staffe in tv contro Salvini: «Un bullo patetico, le sue sparate sono costate all’Italia 40 miliardi»

Che tra Elsa Fornero e Matteo Salvini non corra buon sangue è arcinoto, e anzi un eufemismo. Lui l’ha additata da anni come la personificazione dei tecnici senza cuore che col governo Monti costrinsero gli italiani a una cura lacrime e sangue, lei – che dismessi i panni di ministra ha continuato a calcare la scena pubblica come economista e commentatrice – vede nel leader della Lega un demagogo buono a nulla. Questa sera però la docente torinese ha messo volentieri da parte il consueto aplomb per sparare letteralmente a zero sul vicepremier. Materia del contendere, ovviamente, le pensioni degli italiani. Già perché da giorni si rincorrono le indiscrezioni sui piani del governo per rivedere almeno in parte il sistema pensionistico, e non certo in senso di maggior generosità: l’ipotesi più concreta sul tavolo è quella del rinvio del pagamento dei contributi da parte dell’Inps per chi lascia il lavoro in anticipo. Voci, scenari. Ma quel che appare del tutto evidente è che la solenne promessa di Salvini di abrogare la legge Fornero «entro un anno» dal ritorno al governo è palesemente carta straccia. Eppure dalla Lega si continuano ad accreditare scenari fantascientifici incompatibili col quadro di bilancio. E Fornero non perdona.

L’ira funesta dell’ex ministra

Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, l’ex ministra di Mario Monti è un fiume in piena contro Salvini. «Ormai è evidente che parla più da bullo che da politico. Lo definirei quasi patetico. Ma non si rende conto che i voti il suo salvinismo non li raccoglie più, e li prende se mai il nuovo leghiamo, chiamiamolo così, di Vannacci?». E ciò nonostante, o forse proprio per questo, riflette preoccupata Fornero, il leader del Carroccio rappresenta una scheggia impazzita. Per il governo stesso, ma per l’Italia ne suo complesso. «Ha fatto del male al Paese vendendo illusioni», è il giudizio impietoso dell’economista, secondo la quale le sue iniziative durante il precedente mandato di governo sono costate agli italiani «40 miliardi, risorse che avrebbero potuto essere usate per investire in scuola, infrastrutture, sanità». Eppure, lamenta ancora Fornero, «ora che si avvicina di nuovo la legge di bilancio tornano a vendere fumo» sul tema. E questo è imperdonabile, vista la manovra di vacche magre che l’esecutivo non potrà che varare. «Bisognerebbe avere trasparenza nelle scelte e nella politica, qui invece si continua a prendere in giro gli elettori. Ma gli elettori non sono stupidi!», è la conclusione-appello anti-Salvini dell’ex ministra.

