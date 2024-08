Nubifragio in Campania, case allagate e fiumi di fango. Nel Casertano due dispersi dopo una frana – I video

Un’ingente quantità di pioggia caduta in un lasso di tempo limitatissimo. È accaduto questa sera in Campania, in particolare nella zona dell’Irpinia. L’acqua, che il suolo non ha fatto in tempo ad assorbire, si è trasformata in torrenti che hanno invaso i centri abitati. I Comuni più colpiti si trovano nelle province di Avellino, Benevento e Caserta. Anche le raffiche di vento improvvise hanno causato diversi danni. Dai Comuni di Baiano, di Mugnano del Cardinale e di San Felice a Cancello arrivano le immagini più forti: case allagate, fiumi di fango che trascinano via le vetture, automobilisti bloccati e salvati grazie all’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Oltre alla melma, anche gli alberi caduti hanno messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. È stato anche chiuso temporaneamente il casello autostradale di Baiano della A16 Napoli-Canosa. Ma la situazione più allarmante è quella verificatasi in serata a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Uno smottamento causato dall’acquazzone, nella frazione di Talanico, ha provocato una frana. Le autorità hanno provveduto a far evacuare alcune case della frazione, ma al momento – secondo quanto riferisce l’Ansa – due persone risultano disperse. Le si sta cercando. Sul posto i vigili del fuoco.

