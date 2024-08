Orrore a Cagliari, nascondeva in freezer il corpo della madre morta da 2 anni per intascare la pensione

Rosanna Pilloni, 78 anni, sarebbe morta per cause naturali forse già nel periodo del Covid. Il figlio 54enne ora denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato

Aveva nascosto il cadavere la madre Rosanna Pilloni, di 78 anni, nel freezer per due anni – forse perfino di più – per intascare la sua pensione. Questa la macabra scoperta della locale stazione dei Caarabinieri in seguito a una soffiata arrivata nella giornata di ieri, 27 agosto. Così Sandro Mallus, 54 anni di Sarroch (Cagliari), è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. I militari entrati nella sua abitazione hanno infatti trovato i resti della donna che sarebbe morta decine di mesi fa per cause naturali.

Le indagini

Il corpo di Pilloni era all’interno del congelatore al piano terra. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio avrebbe tenuto così il corpo della povera madre per due anni o addirittura di più, dal periodo del Covid. Mallus, già noto alle forze dell’ordine, non è però riuscito a datare con esattezza il momento del decesso. La salma della donna è stata sequestrata e affidata al medico legale Roberto Demontis per l’autopsia in modo da accertare le cause del decesso e il periodo in cui l’anziana è morta. Proprio per questo gli inquirenti stanno indagando sugli ultimi mesi di vita della donna e stanno sentendo tutte le persone che potessero avere un contatto con lei. In particolare, gli investigatori si domandano come sia stato possibile che nessuno si sia chiesto dove fosse finita la donna. Cruciale sarà raccogliere le testimonianze del medico di famiglia e del farmacista dal quale Pilloni si riforniva. A quanto si apprende la signora non godeva di buona salute. L’anziana viveva con il figlio in condizioni di disagio e difficoltà, secondo le prime testimonianze raccolte in paese. Un altro figlio ancora viveva all’estero, mentre con il marito, dal quale si era separata da tempo, non c’erano più rapporti.

In copertina: ANSA/MANUEL SCORDO (NPK) I La casa in cui un 54enne ha nascosto il corpo della madre 78enne all’interno del congelatore – Sarroch (Cagliari), 28 agosto 2024

