Milano, entra nella storica libreria Hoepli e acquista tutti i libri esposti in vetrina per 10mila euro

«Scusate, abbiamo venduto tutto». È questa la scritta apparsa ieri, martedì 27 agosto, su una vetrina della storica libreria Hoepli di Milano. Pochi giorni fa, un cliente (misterioso) è entrato nel negozio a due passi dal Duomo e ha acquistato tutti i libri che erano esposti per una cifra vicina ai diecimila euro. «Una vendita eccezionale. Sono rimasto stupito e ho trovato geniale l’idea che qualcuno possa ritenere una vetrina talmente bella da volerla comprare per intero. Parliamo oltretutto di uno spazio di 5 metri di lunghezza per 3 di altezza», ha raccontato Matteo Hoepli, ultimo discendente di Ulrico Hoepli, al Corriere della Sera.

L’acquirente si è portato via quasi 200 libri: una selezione che spazia dalla storia dell’arte alla fotografia, da saggi di attualità a quelli storici. Il più costoso è il volume «Bruce Springsteen, Lynn Goldsmith–Limited Edition» edito da Taschen del valore di 600 euro, poi «Carol Rama. Catalogo ragionato 1936-2005» edito da Skira al costo di 350 euro. Incredula la cassiera, che ha fatto pagare con carta di credito l’uomo. Quest’ultimo – sottolinea il giornale di Milano – ha caricato tutto su un taxi e se li è fatti portare a casa. «Questo episodio – ha concluso Hoepli – ci ha insegnato che non sai mai quello che può capitare. Io rappresento la quinta generazione di un’azienda familiare e non ricordo un episodio così eccezionale nei racconti dei miei nonni o bisnonni. Ora lo racconterò ai miei figli e nipoti».

