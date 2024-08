Previsioni del tempo, 3B Meteo si scusa con gli utenti: «Abbiamo fatto tanti, troppi errori». E il web si scatena: «Vorrei abbracciarli»

Il popolare portale ha deciso di fare ammenda ieri per tutti i pronostici non azzeccati nelle ultime settimane

«Abbiamo sbagliato troppo, lo sappiamo». Inizia così l’accorato grido di dolore di 3B meteo: il portale di previsioni del tempo ha infatti deciso di inviare, lo scorso 27 agosto, un messaggio a tutti gli utenti che hanno scaricato l’apposita app sul loro smartphone. Un testo in cui si cosparge il capo di cenere per i pronostici non azzeccati: «Caro utente, nn queste ultime settimane, purtroppo, le performance delle previsioni di 3bmeteo sono state inferiori al nostro standard: tanta cura ma anche tanti errori, troppi errori, che hanno portato a previsioni talora inaffidabili. Ne siamo consapevoli e non ci giustifichiamo, abbiamo sbagliato troppo». Una lettera a cuore aperto rivolta a tutti coloro che hanno disdetto grigliate dopo aver visto la presunta pioggia in arrivo, al popolo che recatosi in spiaggia è stato sorpreso da nuvole nere al contrario di quanto anticipato da 3B.

L’ammissione di colpe è tuttavia accompagnata da una promessa: «Lavoreremo per migliorare ulteriormente il nostro prodotto. Vi anticipiamo che, con la massima trasparenza, a breve pubblicheremo ogni giorno la performance delle nostre previsioni per tutte le località. Continua a seguirci». I toni strazianti della pur ammirevole ammissione di colpe hanno presto scatenato l’ironia del web. «Poverini, qualcuno li abbracci», scrive qualcuno su X. «Nella vita voglio essere trattata come quelli di 3B meteo, loro sì che si assumono le proprie responsabilità», fa eco qualcun altro. E spunta anche qualche ammiratore: «Mi sono innamorata della persona dello staff di 3B meteo che ha scritto sta cosa», confessa un’utente.

Leggi anche: