La banda del buco con il boss poeta che usava i B&B per rapinare le gioiellerie

Le gioiellerie dovevano essere sotto i B&B così una volta prenotata una stanza potevano creare un passaggio nel pavimento e prendere tutto quello che c’era dentro il negozio. In questo modo, come scrive Repubblica, la cosiddetta “Banda del buco” ha derubato due oreficerie a Roma per un bottino di oltre 110mila euro. Ma la polizia ieri, 28 agosto, è riuscita a fermarli: sei gli arrestati, tra questi anche il “boss-poeta” 64enne Mauro Belli.

I precedenti di Belli

Belli era uscito dal carcere di Rebibbia nel 2023, dopo aver scontato 12 condanne. Dalla detenzione aveva tratto ispirazione per il suo libro «A Mauro, falla finita» che presentava con orgoglio nei festival di letteratura in giro per l’Italia. Ma Belli non aveva mai voltato pagina dalla sua vita precedente, fatta di reati e droga: «Sempre contro i ricchi, mai contro i poveri», scriveva. È tornato quindi a delinquere e avrebbe quindi organizzato i colpi, come riporta Repubblica, alle gioiellerie romane. Il primo furto risale al gennaio 2023: un negozio di via Candia, in zona Prati, gli è valso 60mila euro di bottino. L’altro in via Gioberti, a marzo dello stesso anno, per un totale di 50mila euro.

Le indagini

Le indagini della polizia del commissariato Viminale partono da quest’ultimo colpo. La modalità era sempre la stessa: la prenotazione in un B&B sopra la gioielleria, il buco nel pavimento e poi tutti dentro con una corda. Fuori dal negozio c’erano parcheggiate due auto, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto, intestate a due degli autori del reato. A tradire la banda anche i tabulati di traffico telefonico e le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Con Belli sono stati arrestati volti noti del crimine romano: Silvestro Astolfi, 77 anni, ai domiciliari con Bruno Valentino, 65anni. In carcere invece Fabio Albanese, 54 anni, Giovanni Liscio, 51 anni, Davide Federici, 51 anni.

