Ucraina, un F16 americano si schianta in guerra contro la Russia: morto il super-pilota di Kiev

Un F16 di fabbricazione statunitense recentemente dato in uso all’esercito ucraino si è schiantato durante un’operazione di guerra pochi giorni fa. Lo ha reso noto lo Stato maggiore ucraino, confermato quanto riportato dalla Cnn. L’incidente mortale sarebbe avvenuto il 26 agosto, mentre il jet era impegnato a respingere un attacco russo contro l’Ucraina. A farne le spese sarebbe stato un tra i più esperti piloti dell’esercito di Kiev, nonché tra i pochi ad essere addestrati per usare un velivolo del genere: Oleksiy Mes, noto come “Moonfish”. Il pilota è morto nello schianto ed è stato sepolto giovedì. Una fonte militare ucraina ha detto di credere che l’incidente non sia stato causato da un errore del pilota. Un’indagine è in corso in ogni caso per accertare cosa sia accaduto esattamente, e sarà richiesto il parere anche di esperti internazionali. Resta il fatto che lo schianto dell’F16 rappresenta un brutto colpo per l’Ucraina, che solo da poche settimane ha iniziato a ricevere quegli aerei da guerra made in Usa tanto desiderati. Non sono molti i piloti di Kiev che sanno condurli nelle delicate operazioni di guerra contro le forze russe.

Leggi anche: