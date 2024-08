La grande bufala della morte di Umberto Bossi. Il figlio smentisce, la storica portavoce: «Sta mangiando»

Persino Wikipedia è caduta nel tranello: «Umberto Bossi – Cassano Magnago, 19 settembre 1941 – 30 agosto 2024 – è stato un politico e giornalista italiano». La pagina aggiornata sull’enciclopedia più popolare del web, il lancio della notizia su Dagospia e i sussulti dei parlamentari leghisti, che sulle chat di Whatsapp si sono trovati decine di messaggi sulla morte del senatur. E invece, era tutto una grande bufala: «Sta benissimo, è a pranzo», ha dichiarato la storica portavoce di Bossi, Nicoletta Maggi. Quando lei ha contattato il fondatore della Lega Nord per dirgli che stava circolando la fake news, lui ha risposto con la bocca piena. Ha rispedito, con la sua caratteristica ruvidezza, la curiosità al mittente. Anche il figlio di Bossi, Renzo, è corso a smentire la bufala: «Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa». All’Adnkronos, Renzo Bossi ha ricordato che «è già successo altre volte – che qualcuno inventasse notizie sulla morte del padre -. In questo modo gli allungano la vita».

La telefonata con Salvini

Il presunto decesso dell’82enne, che è stato deputato per sette legislature, senatore per una e europarlamentare per tre, ha persino fatto interrompere il vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi. Stando a quanto comunica lo staff della Lega, Matteo Salvini sarebbe uscito dalla stanza dove si sta tenendo l’incontro con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi «per sincerarsi delle condizioni del fondatore del partito dopo la diffusione di notizie allarmanti». L’attuale segretario avrebbe parlato con Bossi al telefono «per qualche minuto», prima di tornare alla riunione del centrodestra per la ripresa dei lavori dopo la pausa agostana. «Abbiamo scherzato sull’ennesima sciocchezza giornalistica e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull’autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo», ha spiegato Salvini alla stampa.

