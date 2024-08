Questo non è un vero «pilota pentito che dice la verità sul cambiamento climatico»

Un video condiviso su Facebook mostra un giovane che si presenta come un pilota di aerei pentito e afferma di rivelare l’esistenza di un piano per alterare il clima, mirato a distruggere il microclima delle diverse regioni e degli Stati, con un’attenzione particolare all’Italia. In realtà, si tratta di un contenuto satirico, creato da un giovane veneto noto per la realizzazione di video e meme ironici. Da anni, il ragazzo si diverte a ridicolizzare le teorie complottiste che circolano online, inclusa quella sulla manipolazione del clima.

Su Facebook è presente un video in cui un giovane, presentandosi come Stefano Gelli, afferma di essere un pilota pentito di una compagnia aerea europea.

Il presunto pilota svela che esisterebbe un piano per modificare il clima attraverso l’aggiunta di speciali idrocarburi nei serbatoi degli aerei. Secondo lui, queste sostanze, una volta bruciate, rilascerebbero molecole in grado di alterare la temperatura, distruggendo il microclima locale, soprattutto in Italia. L’obiettivo sarebbe quello di danneggiare i piccoli agricoltori, allevatori e imprese, favorendo invece le grandi banche e multinazionali.

In realtà, il protagonista del video non si chiama Stefano Gelli e non è un pilota di aerei. Si tratta di una vecchia “trollata” di un giovane veneto, noto per creare video e meme satirici in cui ironizza sui numerosi complotti che circolano online. Il contenuto del video, quindi, è puramente a scopo satirico.

Analisi

Il video del presunto pilota di aerei, che si presenta come Stefano Gelli, è stato condiviso su Facebook da diversi utenti nel mese di agosto 2024:

Come possiamo notare dallo screenshot, il video viene ripreso da un altro post del 10 luglio che ha superato le 900 condivisioni:

Il protagonista del video, accompagnato da una musica “epica” di sottofondo e da tutti i cliché che suggeriscono una imminente censura del filmato, dichiara quanto segue:

Mi chiamo Stefano Gelli e sono un pilota di aerei di linea. Lavoro per un’importante compagnia aerea europea. Faccio questo video per denunciare una cosa gravissima che sta accadendo nei nostri cieli. Purtroppo noi piloti siamo complici di questo scempio da diversi mesi, ma non possiamo parlarne, altrimenti veniamo licenziati e ci rovinano la carriera. Vi prego di condividere questo video prima che sia troppo tardi, perché di sicuro nessun Tg ne parlerà e di sicuro verrà censurato anche questo video. È in atto proprio in questi mesi un piano di conversione climatica al fine di annientare il micro-clima locale delle singole Regioni e dei singoli Stati. Soprattutto l’Italia. Questo per distruggere i piccoli agricoltori, i piccoli allevatori e le piccole-medie imprese ed arricchire, così, le grandi banche e le multinazionali. Ma come fanno, direte voi. È molto semplice: all’interno del serbatoio di ogni singolo aereo, di ogni singolo volo, viene aggiunta una percentuale di idrocarburi specifici con la sigla SHM. Questi idrocarburi, con la combustione, sprigionano molecole di monossido idrogenato che, nell’aria, può alzare o abbassare la temperatura di diversi gradi centigradi. In questo modo possono controllare il clima europeo e italiano. Vi prego di credermi e di condividere questo video.

Si tratta di un video satirico

Il video ha ottenuto una vasta diffusione su Facebook e continua a essere considerato da molti come un contenuto serio e autentico. Tuttavia, si tratta di un filmato pubblicato nel 2018 sulla pagina Facebook “Io sono stufa“, che risulta inattiva dal 2020, nota per la promozione di video e meme satirici.

Il protagonista del video non si chiama Stefano Gelli e non lavora come pilota in una compagnia aerea europea. Il nome reale è Mirko Bertolotto, un giovane veneto che da anni si diverte a creare contenuti per ironizzare sui vari complotti che affollano la rete.

In questo caso, Bertolotto ha “trollato” i negazionisti del cambiamento climatico, ma in passato ha anche satirizzato i presunti “complotti” dell’Unione Europea contro l’Italia.

Come spiegato dallo stesso ragazzo in un’intervista a Rolling Stone del 2018, il suo obiettivo è sempre stato quello di sfruttare l’ondata populista e le teorie del complotto, come quella delle “scie chimiche”, che si diffondono sui social.

Conclusioni

Il video del “pilota d’aerei pentito” che promette di rompere il muro del silenzio sul cambiamento climatico è chiaramente una satira. Il protagonista, Mirko Bertolotto, è un giovane noto per il suo lavoro nel provocare e trollare i sostenitori delle teorie del complotto. Eppure, nonostante l’evidente natura satirica del video, molti dei teorici della cospirazione continuano a prenderlo sul serio.

