Firenze, 91enne aggredito e rapinato nell’androne di casa: è gravissimo. Identificata una 25enne

Un 91enne è stato brutalmente aggredito e rapinato giovedì sera nell’androne del suo appartamento a Firenze. A darne notizia oggi, sabato 31 agosto, è il quotidiano La Nazione. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova, il pensionato versa in pericolo di vita per il trauma cranico riportato: sarebbe caduto sbattendo la testa all’indietro. L’anziano è stato picchiato da una coppia che, dopo l’aggressione, si è allontanata con il portafoglio. Il bancomat risulta essere stato poi utilizzato per un acquisto di 13 euro. Nonostante la caduta e il conseguente ferimento, il 91enne è riuscito a salire in ascensore nel suo appartamento e a raccontare il brutale assalto al figlio.

Identificata una donna «solita dimorare per strada»

Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno identificato una 25enne romena, «solita dimorare per strada nei pressi dell’ingresso dell’abitazione dell’anziano. La sua posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Firenze», si legge nella nota dei carabinieri. Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha espresso «solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima di questa vile aggressione e rimango in stretto contatto con il figlio, al quale ho comunicato la completa disponibilità del Comune a fornire tutto il supporto necessario per affrontare questa drammatica vicenda». Per la prima cittadina «fatti come questo sono intollerabili. I cittadini devono poter vivere in sicurezza la città in ogni momento del giorno e della notte. Il nostro compito, per rendere ciò possibile, è lavorare con tutte le istituzioni e in sinergia con prefettura, questura e tutti i soggetti deputati alla sicurezza in città. Vogliamo – conclude Funaro – dare delle risposte a tutti i quartieri».

