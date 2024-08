Fondi, auto si ribalta finendo fuori strada. Morta giovane mamma di 24 anni, il piccolo di sei mesi trasportato in eliambulanza a Roma

Una giovane mamma di 24 anni ha perso la vita stanotte in un incidente stradale avvenuto a Fondi, mentre suo figlio piccolo di pochi mesi, il suo compagno di 22 anni alla guida e la sorella di quest’ultimo sono stati trasportati tutti in condizioni gravi in ospedale. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Il guidatore sarebbe risultato positivo ad alcol e droga. Secondo quanto ricostruito finora, la Volkswagen Golf su cui viaggiavano i quattro sarebbe uscita fuori strada autonomamente, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

(immagine di repertorio Ansa)

Leggi anche: