George, il barboncino rubato mentre era con i dogsitter in Sardegna, è tornato a casa. Ritrovato su un prato in un comune vicino

Sta bene George, il barboncino toy red di tre anni, tornato a casa dopo esser stato strappato dai suoi dog sitter che lo avevano in custodia, a Sant’Andrea a Quartu, in Sardegna. A trovarlo è stato il suo proprietario Alessandro Calvino, dentista cagliaritano, che dopo aver lanciato un appello sui social ha ricevuto moltissime segnalazioni, concentrando le ricerche del cane a Settimo. Il lieto fine è raccontato su L’Unione Sarda. George è stato trovato disteso su un prato vicino a una chiesetta. «Stava benissimo» racconta Calvino, «ed era felicissimo di vedermi. Ha riconosciuto il rumore della mia macchina come fa sempre». Il proprietario ha comunque presentato una denuncia in questura per fare chiarezza sul furto.

Leggi anche: