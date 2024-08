Gli introvabili biglietti per la reunion degli Oasis: file interminabili, sessioni scadute, rivendita dei ticket (con prezzi alle stelle)

Gli ultimi giorni sono stati una montagna russa di emozioni per i fan degli Oasis: all’entusiasmo provocato dall’annuncio della reunion del duo di Manchester ha infatti fatto seguito la frustrazione per le difficoltà che ci sono nel reperire i biglietti dell’evento. Nel 2025, infatti, i concerti previsti per gli Oasis sono 14. E il giorno per la messa in vendita dei ticket era stato fissato nella giornata di oggi, 31 agosto, sui circuiti Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie. Ieri, 30 agosto, era stato invece il turno di una prevendita a ballottaggio organizzata dalla produzione. Mentre chi apre l’apposita pagina su Ticketmaster si trova al cospetto di un inquietante messaggio: «I biglietti per i concerti degli Oasis sono ancora disponibili, ma limitati e non tutti i prezzi sono disponibili».

Caos nelle vendite

Come prevedibile, è scoppiato un vero e proprio caos. Il sistema di acquisto delle piattaforme sopracitate, infatti, come racconta Fanpage si basa su code virtuali apparentemente interminabili: nel migliore dei casi, chi accedeva trovava davanti a sé migliaia di altri utenti. C’è chi ha desistito subito, e chi invece ha atteso per oltre un’ora senza fare il minimo progresso. C’è anche chi c’era quasi, ma ha visto comparire l’avviso di ‘sold out’ un istante prima di riuscire a chiudere la transazione.

Il caso

Non è mancato chi è stato rilevato come un bot dal sistema di Ticketmaster, ingiustamente. Un appassionato deluso ha raccontato a Fanpage: «Avevo provato a mettermi in coda su diverse date, con la speranza di riuscire a prendere il biglietto per una di queste o tutte, cosa che il sistema consentiva di fare». Il messaggio lapidario è apparso quando mancavano solo poche centinaia di persone dall’obiettivo: «La tua sessione è sospesa. Qualcosa sulla tua navigazione ci porta a credere tu sia un bot».

La rivendita

Nel frattempo, gli agognati biglietti sono già sbarcati sui siti di secondary ticketing, ed è già una guerra al rialzo. Un biglietto per le diverse date degli Oasis, infatti, oscillava tra le 73 e le 205 sterline. Ma adesso, su piattaforme di rivendita come Viagogo, li troviamo a un costo di vendita che arriva fino ai svariate migliaia di euro. Per la data di Cardiff del 4 luglio, le tariffe sono ancora moderate: i ticket vanno dai 500 ai 3500 euro. Nel caso del concerto a Heaton Park di Londra, si scende a un range che va dai 300 ai 3mila euro. La più ambita è ovviamente Manchester, città natale dei fratelli Gallagher: in questo caso si parte dai 900 euro circa fino ai 7mila euro per un singolo biglietto. Tuttavia gli Oasis hanno annunciato guerra al bagarinaggio, con un messaggio pubblicato sui social: «Abbiamo notato che da quando è partita la prevendita c’è chi tenta di vendere i biglietti sul mercato secondario. Sappiate che i biglietti possono essere rivenduti SOLO al valore nominale e tramite Ticketmaster e Twickets. I biglietti venduti violando i termini e le condizioni saranno annullati dai promoter».

