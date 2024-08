Il sondaggio: italiani favorevoli allo ius scholae, no allo ius soli

Gli italiani sono favorevoli allo ius scholae ma non allo ius soli. Questo emerge da uno studio dell’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica. Secondo il sondaggio oltre il 42% sarebbe d’accordo ad ampliare le norme che attualmente regolano la possibilità di diventare a tutti gli effetti cittadini del nostro paese. Mentre il 32% invece sarebbe contrario a rivedere la legislazione in atto. Da segnalare che è a favore il 48% dei votanti Forza Italia, mentre in FdI e Lega prevale nettamente la contrarietà. In totale il 52% degli italiani è a favore. Tra questi la quasi totalità di chi vota Pd e Avs e il 71% degli elettori M5s. In Azione e Italia Viva le percentuali scendono rispettivamente al 57% e al 54%.

Fratelli d’Italia e Legalitaria

Contrari rimangono gli elettori di Fratelli d’Italia e Lega, rispettivamente con il 69% e il 74%. Ma il 29% di FdI ed il 24% di Lega sono favorevoli. Lo Ius Soli invece non piace: la maggioranza (41%) è contraria mentre i favorevoli si fermano al 35%. Tra i Dem il consenso scende al 60%, nel M5s solo il 36% è favorevole, contrario il 45%, una percentuale quasi simile a quella di chi vota Azione (42% contro 40%) e Italia Viva (47% contro 38%). Anche in Fi molti sono perplessi (46% contrari e 35% a favore) e c’è la forte ostilità di leghisti (81%) e FdI (71%). Dare la cittadinanza a chi lavora e paga le tasse in Italia allo stesso modo non piace: è visto con sfavore da Azione e Iv (47% e 48%) ma anche dal 29% di M5S e dal 18% del Pd. Mentre non dispiace a FI, con il 39% a favore e il 27% contrario, e incontra meno contrasto da parte di FdI (63% contro 23%) e Lega (62% contro 28%).

Leggi anche: