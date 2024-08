Us Open, nuovo record per Jasmine Paolini: è la prima tennista italiana agli ottavi in tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione

Jasmine Paolini continua a fare la storia del tennis italiano. Con la vittoria di oggi, sabato 31 agosto, contro la kazaka Yulia Putinseva per 6-3 6-4, la toscana diventa la prima azzurra nell’era Open a giocare gli ottavi in tutti gli Slam in singolare femminile in una singola stagione. Fino a qualche mese fa la tennista non aveva mai raggiunto gli ottavi in un major, poi ne ha portato a casa uno dietro l’altro: prima in Australia, poi al Roland Garros e Wimbledon e infine, oggi, sabato 31 agosto, a New York. Nessuna italiana c’era mai riuscita prima, l’ennesimo record per Paolini in una stagione magica, arricchita anche dall’oro olimpico nel doppio a Parigi in coppia con Sara Errani. «Sono stata solida, calma, ho cercato di giocare il mio tennis», ha detto a fine gara, intervistata dalle testate sportive. «Lei ha giocato molto bene quest’anno, mi sono detta di stare calma, di giocare qualche palla in più e ci sono riuscita. C’era una grande atmosfera, mi sono divertita. Il record? Ho cominciato a credere più in me stessa, non avevo mai fatto questi risultati negli Slam», ha concluso. Al prossimo turno Paolini affronterà la ceca Karolina Muchova (n.52 WTA).

