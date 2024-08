Impresa Errani-Paolini, vincono l’oro alle Olimpiadi 2024: battute al super tie break le russe sotto bandiera neutrale

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono nel doppio femminile alle Olimpiadi 2024 di Parigi, al termine di un avvincente match contro le russe, sotto bandiera neutrale, Andreeva e Shnaider. Una medaglia e un oro storico per il tennis italiano, il primo per i nostri colori nella disciplina, che si aggiunge al bronzo di Musetti conquistato ieri e a quello di Uberto de Morpurgo 100 anni fa. Una gara intensa che alla fine del primo set ha visto Errani chiedere l’intervento dei medici per un problema all’inguine, che però non ha fermato le azzurre. Nel secondo set hanno conquistato due break, più il game in finale con le russe in battuta. Al super tie break le italiane si sono portate due break avanti e hanno tenuto il vantaggio fino al 10-7 finale. «Abbiamo cominciato malissimo, è stata dura, ma ci siamo riprese subito e ora siamo troppo felici», dice la 37enne Errani, le fa eco Paolini: «È stato difficilissimo. Sono entrata molto tesa, poi però la tensione è andata via. E’ un’emozione unica».

