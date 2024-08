Dopo 100 anni, l’Italia torna a vincere una medaglia nel tennis olimpico: è bronzo per Musetti

L’ultima medaglia che l’Italia del tennis ha conquistato alle Olimpiadi è il bronzo di Uberto de Morpurgo. Era l’unica: oggi, 3 agosto, Lorenzo Musetti è arrivato terzo nel torneo olimpico di Parigi 2024. Due medaglie con 100 anni di distanza tra loro. Alle quali si aggiungerà sicuramente una terza – oro o argento – quando Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno la finale. Musetti, sul campo Philippe Chatrier – tempio mondiale della terra rossa – ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime in tre set, con il punteggio di 6-4; 1-6; 6-3. Nel primo set il toscano aveva strappato subito il break, per poi condurre con sicurezza. Nel secondo invece ha perso brillantezza ed è rimasto in balia del canadese, finché nel terzo e ultimo atto dell’incontro è tornato a far vedere i suoi colpi migliori e ha chiuso con una vittoria che vale il bronzo all’Italia.

Olimpiadi 2024, Musetti è bronzo: «È stata durissima»

«È stata durissima, ma mi sono sacrificato per la maglia azzurra e adesso sono contentissimo perché sono stati ripagati con questa importantissima medaglia», ha detto a fine match Musetti, emozionato, «come mi hanno chiesto dalla tribuna, non ho mollato mai». Ieri, 2 agosto, la corsa verso la finale dell’azzurro era stata fermata dal serbo Novak Djokovic, ma le fatiche del campione italiano erano iniziate il 24 luglio al torneo di Umago in Croazia, nel quale era arrivato fino alla finale perdendo poi contro l’argentino Cerundolo.

