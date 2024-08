Olimpiadi 2024, risultato storico per Errani e Paolini: sono in finale, prima volta per l’Italtennis ai Giochi – Il video del match point

Si è già parlato di momento storico per il tennis italiano, in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Erano bastate le semifinali conquistate da Sara Errani e Jasmine Paolini – nel doppio femminile – e da Lorenzo Musetti – nel singolare maschile – per sfogliare all’indietro il calendario. È passato un secolo dall’ultima volta che un azzurro ha raggiunto una semifinale olimpica. La perse, sempre a Parigi ma nel 1924, l’azzurro Uberto de Morpurgo. Tornò a casa con il bronzo: unica medaglia di sempre conquistata dall’Italia alle Olimpiadi. Con la vittoria di oggi – 2 agosto – Errani e Paolini si aggiudicheranno almeno l’argento: è record. Le italiane, già finaliste al Roland Garros, hanno battuto la coppia ceca Muchova-Noskova con il punteggio di 6-3 6-2. Prima di loro, mai nessun azzurro era riuscito a raggiungere una finale nei Giochi olimpici.

Le azzurre, teste di serie numero tre del tabellone, sfideranno le vincenti dell’altra semifinale, in cui giocheranno le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo e le atlete russe, sotto bandiera neutrale, Andreeva e Shnaider. «È un sogno che si avvera, è qualcosa di incredibile. Io ho sempre avuto questo “pallino” di una medaglia olimpica ed esserci riuscita al mio ultimo tentativo è pazzesco. Sono troppo felice», ha dichiarato la 37enne Errani, a fine match. La compagna di squadra Paolini, poi, ha aggiunto: «Mi sto rendendo conto di quanto sia importante un’Olimpiade: è al top degli eventi».

Leggi anche: