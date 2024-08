Questa non è una protesta contro Zelensky per la legge sulla Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca (UOC)

Abbiamo trattato una precedente notizia falsa riguardo una presunta legge che avrebbe messo al bando la religione cristiana in Ucraina. In realtà, il Parlamento ucraino aveva approvato una norma che pone dei limiti ai credi religiosi le cui “sedi amministrative” si trovano in uno Stato aggressore. In questo caso, l’unica ad essere coinvolta è la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (UOC) e non riguarda in alcun modo la Chiesa Cattolica o la Chiesa ordotossa indipendente dell’Ucraina (OCU). Per sostenere una sorta di protesta da parte dei credenti della chiesa ortodossa, circola un video con migliaia di uomini e donne che marcerebbero per sfidare Zelensky e il suo governo a seguito della legge. Non risulta affatto.

Il video è stato registrato a Pochaev giorni dopo l’approvazione della legge.

La scena ripresa non riguarda una protesta contro la legge.

Quella che viene ripresa è una processione di pellegrini per la festa dell’Assunzione della Madre di Dio, che si tiene ogni anno a fine agosto a Pochaev.

Analisi

Il video in esame viene condiviso con la seguente descrizione:

Migliaia di donne ucraine, ed uomini, marciano per sfidare il divieto di Zelensky contro la Chiesa ortodossa nella città ucraina occidentale di Pochaev.

Il video proviene dal canale Telegram russo Readovka, noto per aver diffuso in passato numerose fake della propaganda russa (due esempi qui e qui). Il testo, invece, proviene da un post del canale Telegram WarZone News (@Russia_Ucraina_Israele_Iran) dove viene ripreso la clip di Readovka:

Una festività religiosa a Pochaev

Attraverso una semplice ricerca per immagini, troviamo una foto della stessa scena nell’articolo del 27 agosto 2024 del sito Orthochristian.com, dove non si fa alcun riferimento alla legge approvata dal Parlamento ucraino. Nel titolo leggiamo: «30,000 Ukrainian faithful process to Pochaev Lavra for feast of Dormition».

Ricercando ulteriormente, troviamo il video pubblicato integralmente nella pagina Facebook della Chiesa ortodossa ucraina (del Patriarcato di Mosca – UOC). Come riportato anche nel post, alla vigilia della festa dell’Assunzione della Madre di Dio, che si tiene il 25 agosto a Pochaev, si è tenuta una processione con circa 30 mila pellegrini diretti verso il monastero. Nel post non si fa alcun accenno alla nuova legge.

Un evento annuale

Non si tratta di un evento casuale. Di fatto, la processione avviene ogni anno ad agosto insieme alla festività. Ecco un esempio con la processione del 2023 (qui quella del 2021):

Ecco il post della pagina Facebook della Chiesa ortodossa ucraina (del Patriarcato di Mosca – UOC) con la processione del 2023:

Conclusioni

Il video non mostra affatto una protesta dei credenti ucraini contro Zelensky per la legge sulla chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca (UOC). La clip, in realtà, mostra una processione per una festa che si è tenuta il 25 agosto 2024, così come anche negli anni precedenti con migliaia di pellegrini diretti al monastero di Pochaev.

