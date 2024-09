Catania, prova a spingere la madre dal quinto piano e ferisce la sorellina: l’aggressione per un rimprovero sulla casa in disordine

Una ragazza di 26anni è stata denunciata per maltrattamenti e lesioni nei confronti della madre e della sorellina più piccola per averle aggredite dopo un rimprovero per il disordine in casa. L’episodio è avvenuto in Sicilia, a Catania, nel quartiere di Librino. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di San Marco che hanno prestato le cure a una donna di 47 anni e alla figlia di 10. È stata la donna a sfogarsi con i militari, stanca delle continue vessazioni della figlia maggiore, raccontando quanto avvenuto la sera prima. La 26enne, dopo esser stata rimproverata, l’aveva colpita con calci e pugni, per poi tentare di spingerla giù dalla finestra della cucina di casa, al quinto piano di uno stabile, afferrandola dai fianchi. In quel frangente è intervenuta la figlia più piccola, che ha difeso la madre e nella colluttazione è rimasta lievemente ferita. Sono stati poi i vicini, allarmati dalle urla, a chiamare l’ambulanza che ha trasportato madre e bambina in stato di shock al pronto soccorso. La 47enne ha poi formalizzato la denuncia per maltrattamenti verso familiari, minacce gravi e lesioni. L’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti della figlia maggiore, rintracciata dai carabinieri, il divieto di avvicinamento alle persone offese.

